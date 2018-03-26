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В женском колледже в США запретили обращение «женщина»
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В женском колледже в США запретили обращение «женщина» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Профессоров американского женского колледжа в штате Массачусетс попросили избегать обращения «женщины» в разговорах с учащимися. Как сообщает новостной портал Fox news, их следует называть только «студентами».
Преподавателей попросили воздержаться от высказываний вроде «мы все здесь женщины» и говорить о двух гендерах. Для этого руководство колледжа выпустило специальную инструкцию по «поддержке транс— и небинарных студентов и создании гендерно-нейтральной среды».
«Насколько мы знаем, не все наши студенты определяют себя как женщины», — объяснила исполняющая обязанности президента колледжа Соня Стивенс (Sonya Stephens). «Но каждый наш студент имеет право на жизнь и учебу в среде, свободной от ненависти и уважающей их идентичность», — добавила она.
Также теперь в колледж могут поступить не только женщины от рождения, но и мужчины, которые идентифицируют себя в том числе и как женщины, и те, кто определяет себя как женщину.
К нововведению отнеслись неоднозначно. В частности, блогер Roaming Millennial выступила против него и назвала «попыткой левых прогрессистов навязать свое мнение и политические взгляды в школьную политику».
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