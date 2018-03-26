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Бесплатный тренинг на Дубосековской посвятят финансовому планированию
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Бесплатный тренинг на Дубосековской посвятят финансовому планированию 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Выпускник МАИ и эксперт по финансовому моделированию Сергей Панарин проведет бесплатный тренинг в IT-центре МАИ на Дубосековской. Гостей ждут 31 марта. Как сообщает пресс-служба вуза, в центре внимания — тема финансового планирования в стартапах.
Так, на повестку дня будут вынесены следующие вопросы «Финансы стартапа: доходы, расходы и формула прибыли», «Финансы стартапа: прибыль и потоки денег», «Финансовые метрики стартапа: cash is king» и прочие.
Прошедшим тренинг будет вручен сертификат.
Гостей ждут в 11 часов после предварительной регистрации по ссылке: https://it-mai.timepad.ru/event/679295/.
Адрес: Дубосековская улица, д. 4, этаж 3 (офис «IT-центр МАИ»). (ео)
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