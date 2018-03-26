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Роснедра выставят на аукционы в 2018 году 114 нефтегазовых участков
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Роснедра выставят на аукционы в 2018 году 114 нефтегазовых участков 

Rambler News Service 1 час назад
Роснедра выставят на аукционы в 2018 году 114 нефтегазовых участков, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».
«В 2018 году мы планируем выставить на аукционы 114 участков. Основная их доля приходится на участки недр с прогнозными ресурсами», — сказпл он.
Он также отметил, что в этом году планируется провести аукцион на право пользования недрами Октябрьского участка Азовского моря, отнесенного к участкам недр федерального значения.
«Здесь нужно понимать, что одними мерами по ускорению лицензирования вопросы сырьевого голода не решить. Увеличением количества предлагаемых к лицензированию неподготовленных участков мы лишь увеличим число несостоявшихся аукционов. Нужно принимать меры и по экономическому стимулированию, и по упрощению процедур, и по созданию поискового задела, и по инфраструктуре — формировать комплексные решения», — добавил Донской.
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