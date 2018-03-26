Как зачистить «Антиснег». История сотрудничества нижегородцев с администрацией

Группу «Антиснег» создали в начале февраля во «ВКонтакте» для контроля качества зимней уборки со стороны горожан. По сведениям пресс-службы администрации Нижнего Новгорода, за полтора месяца в нее вступили более 2 тысяч нижегородцев, опубликовано почти 6 тысяч фотографий, поступило 960 сообщений о недостатках, из которых 875 исполнено подрядчиками, то есть 91%.

Для подведения итогов самых активных участников группы пригласили в мэрию. Владмир Панов поблагодарил их за сотрудничество, отметив, что ряд проблем обнаружили только с их помощью, в частности «белые пятна» — никому не принадлежащие территории на карте города.

— Единственный способ — это опираться именно на вас. Потому, что видеть это изнутри очень часто невозможно. И тот пример, когда вы показали лед под снегом, он был очень хорошим, — сказал мэр.

Последние слова были обращены к активистке группы Светлане Кукиной, которая долго и безуспешно боролась с ледяными тротуарами. Журналистка писала заявки в ДУК Советского района и жалобы в «Антиснег», грозилась самой взяться за ломик. В конце концов ей удалось затащить мэра в свой двор и наглядно показать, как опасен для пешеходов лед, припорошенный снегом.

— Когда появилась эта группа, у меня лично появились вопросы к моим подчиненным и подрядчикам, в том числе на тему, как убирают, как выстроена система уборки. Было время, особенно после снегопадов, когда я не то что выполнять, читать не успевал сообщения в «Антиснеге», — признался и. о. главы Нижегородского района Алексей Мочкаев.

«Антиснеговцев» воодушевил начавшийся диалог с властью. Последние лет двадцать чиновники и горожане жили в параллельных непересекающихся мирах. Слушать, а тем более, прислушиваться для них несколько непривычно. Всегда есть соблазн вернуться к старым методам работы. Любую здравую идею могут испортить, с позволения сказать, слишком старательные исполнители.

— Панов очень хорошо слушает. Видно, как у него в голове работает сортировка: это треш, это эмоции, это толково. Но группу они считают «своей». Хотя она — «наша». Она же для диалога, а значит, без нас, горожан, она работать не способна, — рассказала корреспонденту NN.ru Светлана Кукина.

Это мнение поддерживают и другие активисты «Анистнега», которые пытались сделать группу своей площадкой для борьбы с нерадивыми коммунальщиками. Но «своей» группе модераторы прописали строгие правила и начали безжалостно удалять не соответствующие им посты. Зато стали появляться странные призывы к жителям перестать жаловаться и похвалы службам благоустройства за отличную работу.

— Участник группы разместил опрос «Считаете ли вы свою заявку выполненной». Он касался только заявителей, — рассказала корреспонденту NN.ru Татьяна Приходченко. — Почти сразу в ответивших «да» стали узнаваться лица, нахваливающие работу подрядчиков и администрации. Их стали проверять и минусовать из числа проголосовавших, если они не подавали заявки. К вечеру голосовать «да» стали, не скрываясь, пользователи, например, под аккаунтом «Советский район», а также прежде открыто позиционировавшие себя в группе как представители стороны исполнителей.

Итоги самодеятельного опроса отличались от официальных: «да» и «скорее да» — 34%, «нет» и «скорее нет» — 66%. По данным главы города на тот момент, выполнено 70%. Конечно, этот результат нельзя считать объективным, но, как минимум, он требовал внимания. Наутро от администратора группы пришло предупреждение об удалении опроса, «чтобы не засорять эфир». Удалены и другие опросы пользователей, в частности касающиеся работы домоуправляющих компаний. А «чересчур активных» участников просто заблокировали.

На запрос NN.ru администраторы «Антиснега-НН» ответили, что группа задумывалась как практический инструмент воздействия на подрядчиков. Поэтому опросы участников там были неуместны, о чем их неоднократно предупреждали.

— Всех ее активных пользователей регулярно призывали к конструктивному участию в совместной деятельности по контролю за работой подрядчиков. Ограничения с удалением отдельных сообщений вводились только в тех случаях, когда настоятельные пожелания администраторов группы игнорировались отдельными ее участниками, — говорится в ответе.

Тщательно отфильтрованный диалог не дает представления об истинном положении вещей. Видимо, поэтому у мэра более оптимистчный взгляд на результаты взаимодействия с общественностью. А член Общественной палаты Нижнего Новгорода Павел Пашинин вообще заявил, что «работа администрации города, активных жителей и подрядчиков была выстроена практически идеально».

— Спасибо создателям группы за попытку честного и прозрачного диалога, которая, к сожалению, не ужилась со старыми методами управления и пиара, дискредитирующими его действительно прорывные инициативы, — появилась запись в группе «Антиснег».

Кстати, по следам большой встречи в мэрии такую же устроили в администрации Советского района — второго по числу претензий от жителей после Нижегородского. Только получилось «труба пониже и дым пожиже».

Владимир Исаев напрямую свел антагонистов нынешней зимы: жителей, которые замучились ходить по льдам, с ДУКом и подрядчиками, которые привычно уверяют, что они изумительно делают свою работу, — поделилась впечатлениями о встрече Светлана Кукина. — Они дружно погрузились в свои девайсы. Мужчина напротив меня вообще от телефона ни разу не оторвался. Очень сильный символ их реального отношения к горожанам, которым они типа оказывают услугу. В упор они нас не видят.

Каковы реальные итоги? Сделана попытка сотрудничества власти с горожанами. Есть время для анализа опыта и работы над ошибками. Удастся ли переломить отношение слуг народа к людям как к мешающему фактору в их работе, покажет будущий зимний сезон.