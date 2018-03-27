На вручении премии «Золотая маска» почтили память погибших в Кемерово 

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Церемония вручения премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», которая проходит во вторник в Большом театре, началась с минуты молчания в связи с трагедией, которая произошла в Кемерово.
Открыл церемонию председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, который сказал, что сегодня трагический день для страны, страшная трагедия, которая произошла в Кемерово, и просил зал почтить минутой молчания всех пострадавших, погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово.
Калягин вспомнил недавно ушедшего великого русского артиста Олега Табакова, который в прошлом году получал эту премию в почетной номинации.
"Впервые вручение премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» проходит в Большом театре. Мы должны чествовать этих выдающихся людей в особой атмосфере. За каждым из них огромный путь, признание и любовь зрителей и коллег", — сказал Калягин.