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Как учили жить оптинские старцы
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Как учили жить оптинские старцы 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Русский народ испокон веков прибегал к простому приему, употребляя в речи пословицы и поговорки. Интересно, что подобным методом пользовались и Оптинские старцы в своих «Душеполезных поучениях».
Душу спасти — не лапоть сплести
Старцев навещали люди разных сословий, достатка и ума. По словам современника, речи Оптинского старца Льва одного утешали в скорби, другого пробуждали от оцепенения.
Своей живой речью, отобранными и уместно использованными народными образами преподобный мог одушевить безнадежного, излечить отчаявшегося, а искренне ищущего путь духовной жизни — наставить на этот путь.
Бедность — не порок
Пожалуй, в мирском понимании (особенно сегодня) бедность — это скорее плохо, а достаток и богатство — хорошо. Однако в сознании христианском — наоборот.
«Бедность — не порок, — писал Оптинский старец Амвросий, — а главное средство к смирению и спасению». И продолжал: «Довольство и изобилие портит людей». От жиру, по пословице, и животные бесятся.
Иному горе от ума, а иному горе без ума  В жизни христианской умным человеком называется, прежде всего, человек духовный, тот, кто имеет «мудрость змиину». По мнению старца Антония, каждому человеку дается свое горе: кому — от ума, а иному — без ума.
Но больше всего горя, как считал преподобный, идет от «многомыслия и самомнения», и поэтому вместо многочасовых размышлений и разговоров с собой, лучше воздать искреннюю молитву Господу: «Не остави мене и не отступи от мене».
Бог не попустит, свинья не съест
Трудно не согласится, что характерной чертой русского человека является упование на судьбу, когда речь идет о православной вере — на сверхчеловеческую силу Бога. «Душеполезные поучения» Оптинских старцев пронизаны пословицами и поговорками, отражающими это мироощущение.
«Не живи, как хочешь, а живи, как Бог приведет, — писал преподобный старец Амвросий. Или «Я хоть и лежу, да на Бога гляжу», — это уже слова преподобного старца Антония. А еще в «Поучениях» встречаются и иные не менее мудрые изречения: «Чему быть, того не миновать» и «Судьбы Господни неисповедимы».
Своя воля царя боле
Вряд ли можно говорить, что православие подавляло право человека на свободный выбор. Подтверждает это и подвижническая деятельность преподобных Оптинских старцев. Так, давая советы страждущим, они никогда не требовали непременного их исполнения.
Отношение старцев к свободе выбора и к активной жизненной позиции человека демонстрируют и используемые в «Поучениях» пословицы и поговорки, например, преподобный Амвросий любил повторять: «Боже-то поможи, — да и сам мужик не лежи», призывая тем самым отказаться духовных чад от пассивности.
Вольному воля, а спасенному рай  Свобода выбора — красной нитью проходит через все «Душевные поучения». Особенно остро встает вопрос в беседах с сомневающимися в правильности своего решения перед принятием монашеского пострига.
«Если не желаешь принять пострижения, то зачем поступала в монастырь?» — пишет преподобный Амвросий. «Впрочем, — добавляет, вольному воля, а спасенному рай».
Без Бога ни до порога
Как писал преподобный Антоний: «Молиться не забывай. Помни русскую пословицу: без Бога ни до порога. Постоянно держи Иисусову молитву».
Так, в максимально доступной для простого человека форме — при помощи пословиц и поговорок — Оптинские старцы преподают православную науку смирения с ее осознанным упованием на Божий промысел.
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