В РФ начнут эксперимент по маркировке драгизделий 

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Эксперимент по маркировке драгкамней и драгметаллов начнется 1 июня, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Я подписал постановление, которое начинает эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 1 июня текущего года", — отметил Медведев, сообщает "Интерфакс". Первый опыт с маркировкой изделий из натурального меха «оказался вполне удачным», и в 2017 г. запущен проект по маркировке лекарств, напомнил премьер-министр. Эксперимент продлится с 1 июня до 1 ноября. Власти намерены запустить (безвозмездно для участвующих юрлиц и ИП) информационную систему, оператором которой станет Гознак. Одна из целей эксперимента — подтверждение подлинности отдельных видов драгметаллов, драгкамней и изделий из них (в части заявленного содержания, свойств и показателей), а также законного происхождения изделий, что способствует защите интересов добросовестных производителей и потребителей ювелирных изделий. Маркировке подлежат алмазы и бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, серебро, золото, платина и палладий, а также ювелирные изделия.