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ВТО отменила антидемпинговые пошлины на иностранные фургоны
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ВТО отменила антидемпинговые пошлины на иностранные фургоны 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Антидемпинговые пошлины на зарубежные фургоны окончательно отменены. Однако, по информации газеты «Коммерсант», ожидать снижения стоимости такой техники россиянам не стоит.
Апелляционная панель ВТО отменила антидемпинговые пошлины, введённые в России для ограждения отечественных производителей фургонов от конкуренции с ввозной техникой в 2013 году. Пошлины признаны не соответствующими требованиям ВТО. Речь идёт о сегменте грузовых фургонов до 2,0 тонн включительно и грузопассажирских фургонов «комби» с полной массой 2,8–3,5 тонны с дизельным двигателем до 3 тыс. см³. Заградительная пошлина препятствовала ввозу техники из Германии, Франции и Италии (Peugeot Citroen, Fiat, Mercedes и Volkswagen) и фактически вынудила данных производителей частично или полностью свернуть поставки своей продукции на отечественный рынок.
Незаконные антидемпинговые пошлины на протяжении нескольких лет избавляли отечественных производителей от реальной конкуренции на рынке. Однако, несмотря на их отмену, цены на данные виды техники вряд ли изменятся. С 1 апреля 2018 года серьёзно увеличится утилизационный сбор на данную категорию фургонов (почти вдвое — с 1,32 до 2), за счёт которого отечественные производители вновь получат конкурентное преимущество (им утилизационный сбор частично или полностью компенсируют субсидиями из бюджета).
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