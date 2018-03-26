Регина Тодоренко похвасталась знанием иностранных языков

Телеведущая, активно осваивающая мир не только российского, но и зарубежного шоу-бизнеса, решила обсудить с подписчиками вопрос изучения иностранных языков. По признанию самой Регины , ей становится стыдно от глупых ошибок, которые она допускает в речи, общаясь на английском.

Тодоренко нашла эффективный способ разрушить языковой барьер и обрести уверенность в своих силах. Она сообщила поклонникам, что уже готовится сдавать международный экзамен по английскому. Девушка поинтересовалась у подписчиков, какими средствами они пользуются для решения этой проблемы, и какие языки уже успели освоить.

Фолловеры Регины похвастались знанием английского, немецкого, испанского, украинского и многих других языков. Профессиональные переводчики предложили позаниматься с ведущей, чтобы она могла свободно общаться за границей.