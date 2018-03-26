А где орден? Как в Ставрополе «потерялся» наградной символ революции

Краевой центр — орденоносец. Точнее, был таковым. Где сейчас орден Октябрьской Революции, который город получил в 1977 году, как выяснилось, не знают ни в мэрии, ни в правительстве, ни в краеведческом музее, ни в архиве.

Вопрос на засыпку

Обычному обывателю никогда бы и в голову не пришло искать орден города. Иное дело коллекционер-фалерист. При виде государственных наград у него загораются глаза, а при их отсутствии снедает грусть-тоска. Один наш читатель оказался именно таким. Посмотрел он на стелу напротив Дворца культуры и спорта в Ставрополе , увидел шесть каменных копий орденов и задал редакции каверзный вопрос: «Где же эти награды? Может ли простой смертный где-то увидеть оригиналы?»

Звоним в архивный отдел администрации города. Там с ходу отвечают: «Ни документов о награждении, ни самих наград у нас нет. Ордена ещё в советские годы вручали. Звоните в наградной отдел правительства края».

Набираем краевое управление кадров, государственной, муниципальной службы и наград. Там вопросу сильно удивляются: «Позвоните лучше в госархив или музей».

Один-единственный

Из ответов на официальные запросы выяснилось, что ордена на стеле возле ДК принадлежат не городу, а комсомолу. Но у Ставрополя тоже есть награда, но только одна.

В Госархиве Ставрополья сообщили, что Указом Верховного Президиума СССР 7 июля 1977 года город награждён орденом Октябрьской революции за успехи в хозяйственном и культурном строительстве, за заслуги в революционном движении, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в связи с 200-летием со дня основания. Но где хранится награда, архивариусы не знают.

Директор музея-заповедника Николай Охонько сообщил: «В наших фондах единственной награды Ставрополя нет, и место её хранения нам не известно». Зато оказалось, что там имеются фотографии и газеты, отражающие знаменательное событие 11 мая 1978 года. На сцене драмтеатра имени Лермонтова орден на знамя Ставрополя прикреплял секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов , а держал древко первый секретарь горкома компартии Алексей Инжиевский.

Знаменосец орденоносца

Со знаменем тоже оказалось всё непросто. В архивном отделе администрации города его судьбу прокомментировали так: «Знамя было переходящим. Куда перешло — не знаем».

Посоветовали поискать ещё и в музее «Память». Но там ни про орден, ни про знамя, увы, ничего не слыхали.

Единственным, кто мог бы пролить свет на тёмное настоящее ордена, остался Алексей Инжиевский — тот, кто держал знамя в руках хотя бы в день награждения. Его мы нашли в Подмосковье

«К 200-летию Ставрополь готовился основательно, — рассказал Алексей Алексеевич. — Юбилей отмечали осенью, но награду получили только в мае следующего года. Политбюро решило, что орден Ставрополю должен вручить кто-то из высшего руководства страны. Желание сделать это изъявил Михаил Андреевич Суслов. В 1939-1944 годах он работал первым секретарём Ставропольского крайкома партии, во время войны руководил партизанскими отрядами в крае. К 1978 году стал вторым лицом в партии и стране и в силу большой занятости смог приехать к нам только в мае».

Алексей Инжиевский уверяет, что знамя, на которое Суслов прикрепил орден, не было переходящим. Красное знамя СССР шили специально для этого! Вначале заказали на подмосковной спецфабрике. Но ставропольцам изделие не понравилось — слишком простеньким показалось для высокой награды. Новый стяг сшили на ставропольской фабрике «Восход».

«Там изготовили мощное бархатное знамя с вышивкой портрета Ленина. Древко, кисти и бахрому взяли с московского флага. Суслов прикрепил орден к полотнищу, я поднял знамя, и зал разразился аплодисментами. В газете «Правда» этому событию отвели целую полосу, — вспоминает Инжиевский. — А знамя с орденом потом много лет стояло в горкоме партии на проспекте Карла Маркса , в стеклянной витрине между первым и вторым этажом».

Известие о пропаже награды Алексея Алексеевича очень расстроило. «Это же святыня! Как можно было потерять?» — сокрушается он.

Дорог как символ

Материальная ценность ордена невелика: стоит он недорого, потому что изготовлен из серебра и золото-серебро-палладиево-медного сплава. Другой вопрос — ценность его как символа, награды.

«Нормативный правовой акт о награждении никто не отменял, — говорит юрист Николай Федотов . — Можно изготовить дубликат ордена и повесить его на другой флаг. За сохранностью награды должны были следить материально ответственные лица. Но вряд ли существует какой-то передаточный акт при смене власти в 1991 году. Конечно, орден надо объявить в розыск по номеру, он может найтись в какой-то коллекции».

В прокуратуре края пропажей ордена не заинтересовались. Говорят, есть проблемы насущнее. И то верно. Стоит же на площади Ленина обелиск с указом о награждении и изображением ордена — и хватит с нас, не так ли?