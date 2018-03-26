В Надымском районе новый представить губернатора. Им стал Дмитрий Кожухов

РФ. Ранее в звании полковника юстиции Кожухов возглавлял Новоуренгойский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления на транспорте следственного комитета

До определения и окончательного утверждения кандидатуры эта территория наряду с муниципальным образованием Новый Уренгой была успешно закреплена за представителем губернатора Натальей Рябченко. За год её кураторства в Надымском районе была обновлена управленческая команда главы района, с высоким результатом пройдены выборные кампании.

С сегодняшнего дня территория Надымского района, а это 11 муниципальных образований, передана для постоянного мониторинга и работы Дмитрию Кожухову, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

В настоящее время в связи с постановкой новых задач Наталья Рябченко сосредоточится на ситуации в Новом Уренгое.