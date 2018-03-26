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В Надымском районе новый представить губернатора. Им стал Дмитрий Кожухов
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В Надымском районе новый представить губернатора. Им стал Дмитрий Кожухов 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин назначил Дмитрия Кожухова представителем главы региона в Надымском районе.
Ранее в звании полковника юстиции Кожухов возглавлял Новоуренгойский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.
До определения и окончательного утверждения кандидатуры эта территория наряду с муниципальным образованием Новый Уренгой была успешно закреплена за представителем губернатора Натальей Рябченко. За год её кураторства в Надымском районе была обновлена управленческая команда главы района, с высоким результатом пройдены выборные кампании.
С сегодняшнего дня территория Надымского района, а это 11 муниципальных образований, передана для постоянного мониторинга и работы Дмитрию Кожухову, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
В настоящее время в связи с постановкой новых задач Наталья Рябченко сосредоточится на ситуации в Новом Уренгое.
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