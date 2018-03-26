Центры госуслуг «Мои документы» в районах Дмитровский и Котловка сменили адреса

«В районах Дмитровский и Котловка открылись центры госуслуг „Мои документы“. Центр в районе Дмитровский теперь работает по адресу: ул. Лобненская, д. 4А, а в Котловке — Нахимовский проспект, д. 25А. Места для центров выбрали жители города — в рамках голосования в проекте „Активный гражданин“, — говорится в сообщении.

Уточняется, что для открытия новых центров были подобраны комфортные помещения рядом с остановками наземного транспорта. В опросе проекта „Активный гражданин“ 75% участников, которые посещают или планируют обращаться в центр госуслуг района Дмитровский, поддержали новый адрес. За новый адрес центра госуслуг района Котловка проголосовали 73% „активных граждан“, планирующих пользоваться этим центром.

»Как и во всех наших центрах, в центрах госуслуг районов Дмитровский и Котловка вы можете не только обратиться за госуслугой, но и воспользоваться дополнительными сервисами. В центре вы найдете копировальный аппарат, фотокабину, автоматы с напитками и закусками, стенды со свежей прессой и полки с книгами. Не забывайте также про бесплатный Wi-Fi, чашку кофе за ожидание и детский уголок», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент «Мои документы» открыты во всех 125 районах столицы и двух районах ТиНАО.