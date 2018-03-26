Останки динозавра с воспаленными костями нашли в Китае 

Ученые обнаружили, что динозавр страдал от остеомиелита. Воспаление кости, по всей видимости, развилось у рептилии после укуса хищника, пишет The Conversation. По мнению палеонтологов, на люфенгозавра напал хищный синозавр. Он укусил его или ударил когтем, вызвав серьезное поражение одного из правых ребер. Специалисты также заметили, что ящер пережил нападение и прожил еще некоторое время, потому что кость начала восстанавливаться. Люфенгозавры были сравнительно небольших размеров, достигая 6 — 9 метров в длину и 1,7 тонн веса. Обитали они на территории современного Китая.