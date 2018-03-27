УФАС Подмосковья накажет ООО «Внештрейдсервис» за картельный сговор на торгах

Арбитражный суд Московского округа поддержал решение и предписание Московского областного УФАС о нарушении ООО «Внештрейдсервис» антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Основанием для возбуждения дела послужила представленная электронной площадкой АО «Единая электронная торговая площадка» информация, по результатам анализа которой управлением было вынесено решение о нарушении ООО «Внештрейдсервис» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения с ООО «Складкомплект», реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.