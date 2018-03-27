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УФАС Подмосковья накажет ООО «Внештрейдсервис» за картельный сговор на торгах
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УФАС Подмосковья накажет ООО «Внештрейдсервис» за картельный сговор на торгах 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд Московского округа поддержал решение и предписание Московского областного УФАС о нарушении ООО «Внештрейдсервис» антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Основанием для возбуждения дела послужила представленная электронной площадкой АО «Единая электронная торговая площадка» информация, по результатам анализа которой управлением было вынесено решение о нарушении ООО «Внештрейдсервис» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения с ООО «Складкомплект», реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.
«Управление выдало ООО «Внештрейдсервис» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа отказали ООО «Внештрейдсервис» в удовлетворении требований», — говорится в сообщении.
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