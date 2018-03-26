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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья оштрафовать ООО «Союзтрансавто» на 2 млн руб
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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья оштрафовать ООО «Союзтрансавто» на 2 млн руб 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Арбитраж поддержал постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «Союзтрансавто» к административной ответственности за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.
«Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило решение Московского областного УФАС России о нарушении обществом антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», — говорится в сообщении.
На основании указанного решения было вынесено постановление о привлечении ООО «Союзтрансавто» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 2 миллионов рублей.
Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Союзтрансавто» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.
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