Суд поддержал решение УФАС Подмосковья оштрафовать ООО «Союзтрансавто» на 2 млн руб

Арбитраж поддержал постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «Союзтрансавто» к административной ответственности за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

«Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило решение Московского областного УФАС России о нарушении обществом антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», — говорится в сообщении.

На основании указанного решения было вынесено постановление о привлечении ООО «Союзтрансавто» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 2 миллионов рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд.