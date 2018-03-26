У нас больше пользователей, а соседи глубже забрались. Ямал и Коми делятся информационными практиками

На Ямале более 85 процентов жителей зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации.

Данные последнего социологического опроса показали, что округ стал первым среди регионов России по доли граждан, которые пользуются госуслугами в электронном виде. Именно эти показатели вызвали интерес у коллег из Республики Коми , прибывших сегодня, 26 марта, в Салехард для обмена опытом. Об этом сообщил директор департамента информационных технологий и связи Олег Ефремов журналистам.

«После обмена мнениями мы пришли к выводу, что делаем одно и то же, одинаковыми усилиями, иногда результаты разнятся, — пояснил Олег Ефремов . — Этим вопросом мы очень интенсивно начали заниматься пять лет назад и постепенно подошли к высокому результату. Мы каждый месяц проводим видеоконференцию, очень тесно работая с муниципалитетами. У коллег очень хорошие темпы прироста, за прошлый год они нарастили 26 процентов по ЕСИА. Драйверы роста те же самые. Это усилия департаментов образования, соцзащиты, здравоохранения, абсолютно все сферы деятельности человека сейчас подключены к системе. Самое востребованное на портале госуслуг — это налоги, штрафы, электронный дневник».

Олег Ефремов отметил, что госуслуги без телекоммуникаций будет некуда подключить. Поэтому департамент во главу угла ставит развитие магистрального ресурса, сетей доступа всеми операторами связи, независимо от технологий, и только потом — развитие приложений.

Директор департамента рассказал, что в прошлом году на конференции «Связь на русском Севере» его заинтересовала одна из технологий коллег из Коми. Они все свои фактории снабжают точкой Wi-Fi и сотовой связью за госсчёт.

«Это очень полезно. Чтобы кочевники получили государственную услугу, нужен не только интернет, но и сотовая связь, так как через смс-сообщение приходит подтверждение, — пояснил Олег Ефремов. — Мы в этом году попытаемся в двух точках реализовать этот опыт. С сотовыми операторами такое техническое решение уже отработано, попробуем сделать это там, где всё плохо, где вообще никакой связи нет, в Тазовской либо Ямальской тундрах».

Заместитель начальника управления массовых коммуникаций, информатизации и связи администрации главы Республики Коми Кристина Майнина рассказала, что в республике сейчас учётную запись на портале госуслуг имеют 65 процентов жителей.

«Но вы пять лет назад начали эту работу, а мы этого показателя достигли за последний год. У нас похожие территории по плотности населения, отдаленности, и мы выбрали вас как одну из лучших практик по сходству, некоторые методы уже взяли на вооружение».