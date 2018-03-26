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В центре соцобслуживания на Долгопрудной вспомнят творчество Веллера и Зощенко
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В центре соцобслуживания на Долгопрудной вспомнят творчество Веллера и Зощенко 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В центре соцобслуживания на Долгопрудной улице 29 марта пройдет мероприятие «Час юмора» под девизом «Смеяться вовсе не грешно», посвященное творчеству Веллера и Зощенко. Об этом сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева.
— Мы прочитаем короткие юмористические рассказы Михаила Веллера и Михаила Зощенко, — рассказала Беляева. — Оба автора отличаются искрометными шутками на грани с сатирой, простотой текстов для восприятия. В программу войдут только самые смешные и интересные истории.
«Час юмора» начнется в 11.00. К участию приглашаются все желающие жители Дмитровского района.
Напоминаем, центр соцобслуживания Дмитровского района располагается по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)
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