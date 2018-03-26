В центре соцобслуживания на Долгопрудной вспомнят творчество Веллера и Зощенко

В центре соцобслуживания на Долгопрудной улице 29 марта пройдет мероприятие «Час юмора» под девизом «Смеяться вовсе не грешно», посвященное творчеству Веллера Зощенко . Об этом сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева.

— Мы прочитаем короткие юмористические рассказы Михаила Веллера и Михаила Зощенко, — рассказала Беляева. — Оба автора отличаются искрометными шутками на грани с сатирой, простотой текстов для восприятия. В программу войдут только самые смешные и интересные истории.

«Час юмора» начнется в 11.00. К участию приглашаются все желающие жители Дмитровского района.

Напоминаем, центр соцобслуживания Дмитровского района располагается по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)