С запчастями и по всей России: модернизация сделает SSJ-100 «рабочей лошадкой»

Укороченная версия гражданского лайнера SSJ-100 предназначается для внутреннего российского рынка — считает экономист и эксперт в области гражданской авиации Дмитрий Адамидов

Путин поддержал смену приоритетов в рамках проекта SSJ-100 Напомним, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Министерства промышленности и торговли РФ и распорядился выделить 85 млрд рублей на опытно-конструкторские работы по новой версии ближнемагистрального лайнера SSJ-100.

В рамках новой модификации SSJ-100 поставлено три главных задачи. Во-первых, уменьшение общего числа пассажирских кресел со 100 до 75 единиц. Во-вторых, максимальная замена иностранных компонентов на отечественные аналоги — для этого будут внесены серьезные изменения в конструкцию крыла и фюзеляжа, а также в комплекс авионики данного воздушного суда, а, в-третьих, произойдет замена российско-французского двигателя SaM-146, производства ОДК-Сатурн и Safran Aircraft Engines, на другой силовой агрегат.

Примечательно, что в качестве перспективной силовой установки здесь чаще всего фигурирует ПД-10, который является облегченной версией двигателя ПД-14, разработанного специально для перспективного среднемагистрального лайнера МС-21.

Все это говорит о том, что проект SSJ-100 кардинально меняет свои приоритеты — если изначально он разрабатывался для того, чтобы активно продаваться на международном рынке, то теперь этот проект затачивается на внутренние потребности России

В рамках SSJ-100 существует проблема иностранных запчастей

Отметим, что в проекте SSJ-100 присутствует большое иностранное участие, которое, если взять поставки запчастей за 2007-2017 годы, варьируется в диапазоне от 18 до 77 процентов. При этом, средний показатель иностранных комплектующих в данном лайнере находится на отметке в 55 процентов, что уже стало значительной проблемой для эксплуатации данного воздушного судна в России.

Ведь экспортные показатели SSJ-100 оказались гораздо ниже запланированных, вследствие чего, основным эксплуатантом данного самолета являются отечественные компании. И здесь подобная импортозависимость является негативным фактором, особенно если учесть, что по сравнению с серединой нулевых годов в мире качественно изменилась внешнеполитическая обстановка.

Например, это уже привело к тому, что ежедневный налет эксплуатируемых в России SSJ-100 оказался гораздо ниже, чем у тех самолетов, которые находятся с российским лайнером в одном классе. И это произошло по той причине, что SSJ-100 испытывает значительные проблемы по части поставок иностранных запчастей и, как следствие, сроков ремонтного обслуживания.

Экономист и эксперт по гражданской авиации Дмитрий Адамидов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что по перспективам SSJ-100 изначально существовали очень серьезные вопросы, поэтому перед нами логичное решение.

В рамках SSJ-100 с самого начала были большие проблемы

«Изначально «Сухой» крайне агрессивно продавливал этот лайнер на правительственном уровне. При этом, это касалось не только самого лайнера, но и той его концепции, которая продвигалась корпорацией в рамках данного проекта. Здесь «Сухой» не считался ни с критикой, ни с возражениями технического и концептуального характера», — констатирует Адамидов.

Все это, как замечает эксперт, привело к тому, что даже без учета санкций, которые, безусловно, крайне негативно сказались, как на нашей промышленности, так и конкретно на отрасли гражданской авиации, по SSJ-100 у нас и так были бы проблемы.

«Просто сейчас вся эта критика стала, грубо говоря, документированной, в результате чего, мы видим, что та концепция, которая была заложена в SSJ-100, оказалась не очень жизнеспособной. Конечно, этот самолет представлен на отечественных внутренних линиях, но экспорт идет плохо и только в нагрузку к другим российским внешним контрактам», — заключает Адамидов.

Это обстоятельство и заставило правительство РФ переориентировать данный проект под решение внутренних задач — тем более, в нашей стране после развала СССР сложилась сложная ситуация с внутренним авиационным сообщением.

Новая модификация SSJ-100 заточит данный проект под Россию

«К тому же, у нас в стране возобладал тренд на импортозамещение, и пусть по поставкам комплектующих для SSJ-100 и других гражданских самолетов, которые эксплуатируются в Россию, нет западных санкций, правительство РФ все равно учитывает данный возможный риск. Просто хотя бы потому, что теоретически он может в любой момент проявиться», — резюмирует Адамидов.

Что касается практической реализации новой модификации SSJ-100, то эта задача, естественно, исполнима, но мы в этом вопросе не можем забывать про объективные технологические риски, которые всегда существуют в рамках таких проектов.

«Все давно знают, как строить самолет, но это не мешает тому, что в рамках любого авиационного проекта всегда появляются проблемы. Поэтому каждый новый проект — это отдельная история, которая может закончиться, как успешно, так и не успешно. Таким образом, нам здесь придется подождать, а позитивным моментом в данном вопросе является то обстоятельство, что российская гражданская авиация начинает потихоньку приходить в себя и постепенно опираться на собственные силы», — констатирует Адамидов.

Это важный момент, как для развития нашей гражданской авиации, так и всей российской экономики в целом, включая транспортное сообщение, а также развитие самых прогрессивных и наукоемких производств в нашей стране.

«Если брать внешний рынок, то в рамках этого проекта дело, наверное, будет обстоять, как и с первой модификацией этого воздушного судна, которую продали только в страны Азии в пакете с другими внешнеторговыми контрактами», — заключает Адамидов.

Данное обстоятельство только подтверждает тот момент, что новый самолет строится для внутреннего российского рынка.