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Минкавказ: разработка стратегии развития туризма в СКФО находится на завершающей стадии
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Минкавказ: разработка стратегии развития туризма в СКФО находится на завершающей стадии 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Стратегия развития внутреннего и въездного туризма на Северном Кавказе на период до 2035 года находится на завершающей стадии разработки. Об этом ТАСС сообщила в понедельник заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.
"Пока еще [стратегия] находится в разработке. Все направления, о которых говорили, они будут обязательно отражены. Сейчас наши партнеры (Финансовый университет при правительстве РФ — прим. ТАСС), которые по госконтракту выполняют данную работу, завершают ее, и надеемся в ближайшее время получить [результат]", — сказала она.
По словам заместителя министра, после разработки стратегию направят на согласование в федеральные органы власти и внесут на рассмотрение правительства РФ.
Ранее сообщалось, что Минкавказ планирует завершить разработку проекта стратегии в первом квартале 2018 года. Документ разрабатывается в рамках данного в марте 2017 года поручения правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
К разработке стратегии привлечены федеральные и региональные органы исполнительной власти, представители отраслевых организаций и эксперты, специалисты Финансового университета при правительстве РФ.
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