Ледяная ловушка: почему не могут найти пропавшего на Рыбинском море замначальника «Газовых турбин» 

Александра Рыжухина, который 24 марта на снегоходе уехал на Рыбинское водохранилище, до сих пор не могут найти. Волонтёры «ЯрСпаса» рассказали, что место пропажи обнаружили: в полынье нашли снегоход. Вероятнее всего, мужчина провалился под лёд. Несколько раз появлялась информация о том, что тело Александра обнаружили. Но волонтёры её опровергают. Почему мужчину не могут найти так долго? Разбираемся.
В воскресенье местность прочёсывали волонтёры. Но им пришлось прервать поиски из-за темноты. А вот водолазы, оказывается, ещё не приступали к работе.
— Сегодня формируется рабочая группа. Завтра водолазы будут обследовать Рыбинское водохранилище, — уточнили ярославские спасатели.
Время безопасного пребывания человека в холодной воде: 1. При температуре воды 5… 15 °С — от 3,5 часа до 4,5 часа. 2. Температура воды 2… 3 °С становится не безопасной для человека через 10–15 минут.
Поиски водолазов могут заметно усложнить погодные условия и сама стихия.
— На водохранилище очень сильное течение. Глубина для таких объёмов там достаточно небольшая, — рассказали в филиале «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС».
Получается, если мужчина погиб, тело просто может унести течением.
Но пока его не нашли, остаётся надежда, что Александр жив. Напомним, недавно в Ярославле произошла ещё одна трагедия на снегоходе. Один мужчина замёрз насмерть, однако второму удалось дойти до дачных домов и остаться в живых.
Справка 76.ru Что делать, если вы провалились под лёд?
Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.
Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед.
Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу.
Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.