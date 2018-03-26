Госдума планирует 27 марта рассмотреть законопроект об органической продукции

Нижняя палата парламента планирует рассмотреть законопроект об органической продукции во вторник, 27 марта. Об этом журналистам сообщил депутат Госдумы от «Единой России», первый заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников.

«Президиум рассмотрел законопроект об органической продукции и принял решение поддержать. Завтра на пленарном заседании мы будем рассматривать этот очень важный вопрос, которой внесло правительство РФ . Тема очень актуальная. Есть большая ниша потребителей, которые хотят покупать именно органическую продукцию. Чистую и экологическую», — сказал В. Плотников.

Он отметил, что данный законопроект будет направлен на регулирование производства органической продукции, а также закреплен уполномоченный орган для контроля данной сферы.

«У нас есть юридические вопросы и надо федеральным законом эту систему четко расписать и обозначить. Создание государственного реестра производителей, которые производят такую продукцию.

И определить уполномоченные органы, кто будет этим заниматься, кто будет проверять, по каким критериями будет определяться и выдаваться сертификат на производство органической продукции», — пояснил В. Плотников.