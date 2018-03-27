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Омская мэрия заверила, что каждый день следит за крышами и сосульками
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Омская мэрия заверила, что каждый день следит за крышами и сосульками 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Окружные противопаводковые комиссии и службы ЖКХ каждый день следят за состоянием крыш омских домов и мониторят опасные зоны. Особое внимание коммунальщики уделяют домам, мимо которых проложены дорожки и тротуары. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«При выявлении опасных участков территория вокруг огораживается сигнальными лентами, информация об этом сразу передается в диспетчерские службы обслуживающих организаций», — рассказывает Борис Солодухин, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского округа.
Отметим, что очищать крыши от снега и сосулек — обязанность управляющих компаний. Для этого коммунальщики формируют специальные бригады.
Напомним, что накануне врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил омскому мэру Оксане Фадиной разобраться с коммунальщиками и оперативно убрать с крыш все сосульки. Однако Оперативность коммунальщиков сдерживает пресловутый человеческий фактор: во многих дворах автовладельцы оставляют машины на проездах, затрудняя коммунальщикам путь к опасным участкам.
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