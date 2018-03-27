Омская мэрия заверила, что каждый день следит за крышами и сосульками

Окружные противопаводковые комиссии и службы ЖКХ каждый день следят за состоянием крыш омских домов и мониторят опасные зоны. Особое внимание коммунальщики уделяют домам, мимо которых проложены дорожки и тротуары. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«При выявлении опасных участков территория вокруг огораживается сигнальными лентами, информация об этом сразу передается в диспетчерские службы обслуживающих организаций», — рассказывает Борис Солодухин, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского округа.

Отметим, что очищать крыши от снега и сосулек — обязанность управляющих компаний. Для этого коммунальщики формируют специальные бригады.