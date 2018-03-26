Бурков потребовал, чтобы управляющие компании убрали с крыш сосульки

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 26 марта, глава региона Александр Бурков поручил Фадиной заняться одной из насущных весенних проблем: проработать с управляющими компаниями вопрос уборки сосулек с крыш жилых домов.

«Идут массовые жалобы населения по поводу сосулек. Прошу Вас с управляющими компаниями провести работу, чтобы обратили внимание на своевременную уборку льда с крыш домов и зданий. Весна началась, снег тает, падение льда может угрожать жизни и здоровью омичей. Дальше сосулек будет только больше, поэтому нужно проводить работу уже сейчас на регулярной основе. Некоторые управляющие компании уже начали, а часть, судя по жалобам, — ещё нет. Непорядок», — отметил Александр Бурков.

Отметим, что, по сообщениям облправительства, мэрия решит данную проблему в ближайшее время. Пока же омичам не стоит ходить рядом с домами, с крыш которых свисают сосульки.