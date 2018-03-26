Как проголосовать за парк?

Говорят, что татарстанцы сами решат, какие парки благоустроить в 2019 году. Как проголосовать за наш парк?

Онлайн-опрос проводят на сайте open.tatarstan.ru/polls/.

Участвуя в нём, жители смогут расставить приоритеты на 2019 год — какие парки, скверы, набережные, площади, пешеходные улицы, по их мнению, нужно привести в порядок в первую очередь. Каждый может проголосовать только один раз — за парки в своём районе или городе. Можно выбрать несколько готовых вариантов или предложить свой вариант.

Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале гос­услуг РТ или в приложении «Услуги РТ» или использовать данные учётной записи на сайте Госуслуг РФ

Голосование завершится не позднее 20 мая. Результаты опроса опубликуют до 20 июня на портале госуслуг РТ.