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Как проголосовать за парк?
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Как проголосовать за парк? 

АиФ Казань 15 минут назад
Фото: АиФ Казань
Говорят, что татарстанцы сами решат, какие парки благоустроить в 2019 году. Как проголосовать за наш парк?
Онлайн-опрос проводят на сайте open.tatarstan.ru/polls/.
Участвуя в нём, жители смогут расставить приоритеты на 2019 год — какие парки, скверы, набережные, площади, пешеходные улицы, по их мнению, нужно привести в порядок в первую очередь. Каждый может проголосовать только один раз — за парки в своём районе или городе. Можно выбрать несколько готовых вариантов или предложить свой вариант.
Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале гос­услуг РТ или в приложении «Услуги РТ» или использовать данные учётной записи на сайте Госуслуг РФ.
Голосование завершится не позднее 20 мая. Результаты опроса опубликуют до 20 июня на портале госуслуг РТ.
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