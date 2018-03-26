Дело о 39 миллионах: Нетиевский раскрыл, сколько при нём зарабатывали звёзды «Уральских пельменей»

В понедельник арбитражный суд продолжил рассматривать громкое дело между бывшими коллегами по «Уральским пельменям». Поводом стал спор вокруг 39 миллионов рублей, которые, по мнению истцов ( Исаева , Соколова, Брекоткина, Мясникова и ещё несколько участников коллектива), Нетиевский , когда был директором «Пельменей», провёл через своё же ИП.

Речь идёт о 21 концерте, которые прошли в Екатеринбурге . Истцы предполагают, что таким образом он попросту выводил деньги с одного юрлица, где он лишь один из учредителей, на своё ИП.

Первым делом юристы Нетиевского попросили отказать в иске, так как срок давности по нему уже истёк. Плюс они сообщили, что в октябре 2015 года «Уральские пельмени» заключили договор с индивидуальным предпринимателем Сергеем Исаевым. Он, по их мнению, аналогичен тому, что является предметом судебного спора.

После этого они передали суду более тысячи листов документов. Плюс к тому видео, которое было снято за кулисами. Таким образом они решили продемонстрировать работу различных служб, участвующих в организации концерта.

— Объективно сложилось так, что в команде «Уральские пельмени» тем, кто отвечал за всю организацию шоу до 2015 года, был Сергей Нетиевский, — сказала его юрист Вера Катина. — И ранее участники команды в интервью говорили, что именно он является человеком, который всё это организует. И с 2009 года он выступал организатором, и до учреждения общества истцы получали средства непосредственно от него.

Далее она перечислила, как проходила организация концертов. В частности, два первых Нетиевский организовал частично за свой личный счёт. Юрьева рассказала, что для этого привлекались сторонние специалисты. Именно их работа и показана на видеозаписи.

Всего сборы от концертов, о которых идёт речь, составили 160 миллионов рублей, а чистая прибыль — 71 миллион. При этом Нетиевский потратил на них 39 миллионов рублей, а фактически, по заявлению Юрьевой, и вовсе 41 миллион.

— После каждого концерта каждый из истцов получал прибыль. Мы приводим в документах эти суммы. Так что неправильно говорить, что истцы остались в убытках. Нетиевский всегда отчитывался о прибыли, расходах, а затем распределяли прибыль, — заверила Вера Катина.

Другой юрист Нетиевского отметила, что индивидуальный предприниматель не должен вести подробной отчётности. Именно поэтому он просто описывал расходы в свободной форме, которая не вызывала у членов коллектива вопросов. Плюс к тому они опять же сослались на договор с Исаевым, в котором расходы примерно того же порядка, что указал и Нетиевский.

Сегодня в суде выступил и бывший директор «Пельменей».

— Я с 2009 года занимался организацией и продюсированием концертов, — сказал Сергей Нетиевский. — В 2012 году мы создали ООО, но часть расходов продолжал оплачивать через ИП. Естественно, ребята всё знали про это. У каждого был коэффициент трудового участия — в итоге участники, которые сейчас являются истцами, получали от 100 тысяч до 350 тысяч рублей за каждый концерт.

Он рассказал, что команда на семь дней заезжала на базу, чтобы подготовить концерт. На третий день появлялись номера. В этот момент к работе подключились вспомогательные службы (костюмеры, гримеры, декораторы). Им ставили задачи, что необходимо сделать для организации концерта, а Нетиевский выдавал деньги.

— Для меня фарс, что сейчас происходит. Ребята прекрасно знали, как организовывались концерты, как тратились деньги. Сегодняшнее разбирательство выглядит так, как будто они решили задним числом помахать кулаками, — завершил своё выступление Сергей Нетиевский.

В ответ юрист «Пельменей» Виктор Пастернак попросил арестовать счета Нетиевского, его квартиру и долю в юрлице, чтобы обеспечить сумму иска. Но суд отказался делать это.

После этого допросили свидетеля, которая с 2013 года работает в «Уральских пельменях» помощником директора.

— Я выполняла административные функции — фактически занималась всем, что касалось команды, подготовкой концертов, контролем за продажей билетов, — пояснила свидетель.

Далее она рассказала, кто и чем занимался за сценой. Всего, по её оценкам, в организации участвовали около 40 человек. Их работу Нетиевский оплачивал наличкой.

— Также я покупала дорогой алкоголь для артистов. Я отчитывалась обо всех расходах — посылала отчёты в бухгалтерию и Сергею Нетиевскому. Деньги на расходы выдавал Сергей Нетиевский. Когда в октябре 2015 года он ушёл, нас собрал новый директор Сергей Исаев, попросил рассказать о наших функциях, но вскоре я ушла в декрет, — рассказала свидетель.

В финале заседания стороны стали шутить — процесс стал чем-то походить на представление «Уральских пельменей». Судья попросила продолжить диалог после завершения заседания в коридоре. Рассмотрение дела продолжат в конце апреля.

Конфликт между «Уральскими пельменями» и Сергеем Нетиевским длится с осени 2015 года, когда его сместили с должности директора. Затем было несколько судебных процессов, за которыми E1.RU следил. В конце же февраля у коллектива в очередной раз сменился директор.