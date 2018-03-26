Сергей Ямкин работает в Страсбурге. В повестке — перспективы референдумов

Сергей Ямкин. Страсбурге открылась 34-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы , на которой представители различных ветвей власти обменяются опытом ведения региональной политики. В составе российской делегации работает спикер Законодательного Собрания ЯНАО

В течение двух дней участники обсудят вопросы формирования системы правозащиты и механизмов развития демократии на местном и региональном уровнях, выработки стандартов в области демократии и правового государства, — сообщает пресс-служба Заксобрания.

«Вместе с коллегами обсудим перспективы развития референдума как одного из механизмов демократизации правотворчества. Несмотря на то, что это далеко не новая форма участия населения в решении общих государственных вопросов и территориальных проблем, эта практика пока у нас не нашла широкого применения. Но вопрос этот в условиях широкого обсуждения многих общественно-политических и социально-экономических проблем сегодня приобретает особую значимость для России », — прокомментировал Сергей Ямкин.

Напомним, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы является консультативным органом Совета Европы (СЕ), деятельность которого направлена на мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах СЕ, включая соблюдение прав человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами. Высший орган Конгресса — пленарная сессия, созываемая два раза в год. Раздельные заседания Палаты местных властей и Палаты регионов проводятся непосредственно в период сессии КМРВСЕ.