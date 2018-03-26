Ещё
Сергей Ямкин работает в Страсбурге. В повестке — перспективы референдумов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Ямкин работает в Страсбурге. В повестке — перспективы референдумов 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Страсбурге открылась 34-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, на которой представители различных ветвей власти обменяются опытом ведения региональной политики. В составе российской делегации работает спикер Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.
В течение двух дней участники обсудят вопросы формирования системы правозащиты и механизмов развития демократии на местном и региональном уровнях, выработки стандартов в области демократии и правового государства, — сообщает пресс-служба Заксобрания.
«Вместе с коллегами обсудим перспективы развития референдума как одного из механизмов демократизации правотворчества. Несмотря на то, что это далеко не новая форма участия населения в решении общих государственных вопросов и территориальных проблем, эта практика пока у нас не нашла широкого применения. Но вопрос этот в условиях широкого обсуждения многих общественно-политических и социально-экономических проблем сегодня приобретает особую значимость для России», — прокомментировал Сергей Ямкин.
Напомним, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы является консультативным органом Совета Европы (СЕ), деятельность которого направлена на мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах СЕ, включая соблюдение прав человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами. Высший орган Конгресса — пленарная сессия, созываемая два раза в год. Раздельные заседания Палаты местных властей и Палаты регионов проводятся непосредственно в период сессии КМРВСЕ.
ИА Север-Пресс: последние новости
Кого еще освободят от платы за капитальный ремонт Десятки тонн экспорта в Обской губе. На Ямале называют приоритеты и прогнозы Евгений Колтунов делает ставку в культуре не на деньги, а на умы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов379
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди97
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно77
Начало пожара в Кемерово попало на видео118
Умер Сергей Мавроди245
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение