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С застройщика, повредившего газопровод в Ленинском районе Ижевска, могут взыскать за ущерб
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С застройщика, повредившего газопровод в Ленинском районе Ижевска, могут взыскать за ущерб 

ИА «Сусанин» 16 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с застройщика ЖК «Крымский», который при проведении строительно-монтажных работ повредил газопровод в Ленинском районе, могут взыскать понесенные убытки. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил заместитель главы администрации города по ЖКХ Сергей Чернышев.
«Застройщик выполнял земельные работы на основании выданного разрешения на их проведение. По инициативе предприятий «Завод минеральных вод», «Газпром-газораспределение» с застройщика могут быть взысканы понесенные убытки», — сказал Чернышев.
Напомним, что в субботу, 24 марта, строители повредили газопровод на улице Планерной. От газоснабжения была отключена котельная завода минеральных вод. Жилые дома и объекты социальной сферы в зону отключения не попали.
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