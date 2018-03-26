Делегация Израиля примет участие в ПМЭФ-2018

«Израиль входит в число ведущих торгово-экономических партнеров России в ближневосточном регионе. Уверен, что позитивная динамика российско-израильских отношений сохранится в обозримом будущем, что позволит укрепить традиционно сложившиеся прочные связи между нашими государствами», — отметил Антон Кобяков.

Как подчеркнул Гарри Корен, израильская сторона намерена принять самое активное участие в деловой и культурной программе предстоящего Форума. Представители израильских компаний и бизнес-структур выступят в панельных сессиях, посвященных проблематике сельского хозяйства, медицины, экологии. Особую заинтересованность в участии проявляют представители израильских высокотехнологических компаний и успешно зарекомендовавших себя стартапов.

Израильский дипломат сообщил о том, что делегацию его страны может возглавить Министр охраны окружающей среды и по делам Иерусалима , сопредседатель Смешанной российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькин.

Стороны также рассмотрели возможность организации на ПМЭФ-2018 двустороннего мероприятия в формате бизнес-диалога Россия — Израиль или тематического круглого стола.

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества в рамках мероприятий, организуемых Фондом «Росконгресс». В конкретном плане была достигнута договоренность об установлении партнерских отношений между Фондом «Росконгресс» и Институтом экспорта Израиля.

«Взаимодействие в рамках ключевых деловых мероприятий, организуемых Фондом «Росконгресс», безусловно, укрепит наработанные связи и будет способствовать расширению отношений, тесному сотрудничеству и дальнейшему развитию делового и культурного диалога между Россией и Израилем», — подчеркнул Антон Кобяков.