УК из Ногинска благоустроила подъезд дома после проверки Госжилинспекции

Госжилинспекция Московской области заставила управляющую компанию из подмосковного Ногинска устранить нарушения, выявленные в содержании подъезда многоквартирного жилого дома на улице Электрическая, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В Госжилинспекцию поступило обращение жителя по вопросу неудовлетворительного состояния общедомового имущества в подъезде многоквартирного дома №7 на улице Электрическая. В ходе осмотра государственные жилищные инспекторы зафиксировали отслоение штукатурно-окрасочного слоя на стенах, не герметичность оконных рам в подъезде.

«Выданное предписание исполнено управляющей организацией в обозначенные сроки и в полном объеме. По итогам контрольной проверки представителями надзорного ведомства установлено, что нарушения устранены», — говорится в сообщении.