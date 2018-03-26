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УК из Ногинска благоустроила подъезд дома после проверки Госжилинспекции
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УК из Ногинска благоустроила подъезд дома после проверки Госжилинспекции 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО
Госжилинспекция Московской области заставила управляющую компанию из подмосковного Ногинска устранить нарушения, выявленные в содержании подъезда многоквартирного жилого дома на улице Электрическая, сообщается на сайте надзорного ведомства.
В Госжилинспекцию поступило обращение жителя по вопросу неудовлетворительного состояния общедомового имущества в подъезде многоквартирного дома №7 на улице Электрическая. В ходе осмотра государственные жилищные инспекторы зафиксировали отслоение штукатурно-окрасочного слоя на стенах, не герметичность оконных рам в подъезде.
«Выданное предписание исполнено управляющей организацией в обозначенные сроки и в полном объеме. По итогам контрольной проверки представителями надзорного ведомства установлено, что нарушения устранены», — говорится в сообщении.
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