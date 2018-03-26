Все осуждённые старше 18 лет, которые отбывают срок в воспитательных колониях, смогут быть переведены за хорошее поведение в колонии-поселения. Соответствующий законопроект 26 марта поддержал перед рассмотрением в первом чтении Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым. Они предлагают внести поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, что поможет несовершеннолетним преступникам встать на путь исправления быстрее.
Сейчас они отбывают наказание в воспитательных колониях до 19 лет, а после переводятся в общую исправительную колонию. Таким образом они лишены права на изменение вида исправительного учреждения в зависимости от их поведения в местах лишения свободы.
«Как показывает практика, такой порядок вещей приводит к снижению мотивации осуждённых к правопослушному поведению. Наоборот, они умышленно допускает нарушения, провоцируют других осуждённых на противоправные действия. Также нарушается их право на получение общего и профессионального образования, так как воспитанники переводятся в колонии общего режима в начале или середине учебного года, не завершая обучения», — сказал Павел Крашенинников.
Он напомнил что сейчас положительно характеризующиеся осуждённые, содержащиеся в воспитательной колонии, для того, чтобы попасть в колонию-поселение, должны отбыть не менее шести месяцев срока наказания в исправительной колонии общего режима. «Затем, при отсутствии взысканий переводятся в облегчённые условия отбывания наказания, а потом только суд может решить вопрос об их переводе в колонию-поселение», — уточнил депутат. Он отметил, что впереди предстоит большая работа с Правительством и ФСИН.
Крашенинников добавил, что этот законопроект — мотивация для преступников к хорошему поведению и возможность получить более приемлемые условия отсидки. У ряда членов Комитета по госстроительству документ вызвал недоверие из-за того, что в воспитательных колониях досиживают свои сроки молодые люди, которым уже исполнилось более 18 лет, и они управляют несовершеннолетними и им выгодно оставаться в этих колониях, а не переходить в другие.
В настоящее время 1443 молодых человека находятся в воспитательных колониях, по данным ФСИН. И сроки лишения свободы большинства из них составляют 5 лет.