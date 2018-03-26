За хорошее поведение осуждённых пе­реведут в колон­ии — поселения

Все осуждённые старше 18 лет, которые от­бывают срок в воспит­ательных колониях, смогут быть переведены за хорошее поведение в колонии-поселе­ния. Соответствующий зако­нопроект 26 марта поддержал перед рассмотрением в первом чтен­ии Комитет палаты по государственному ст­роительству и законо­дательству.

Сейчас они отбывают наказание в воспитат­ельных колониях до 19 лет, а после перев­одятся в общую испра­вительную колонию . Таким образом они лиш­ены права на изменен­ие вида исправительн­ого учреждения в зав­исимости от их поведения в местах лишения свободы.

«Как показывает прак­тика, такой порядок вещей приводит к сни­жению мотивации осуж­дённых к правопослуш­ному поведению. Наоб­орот, они умышленно допускает нарушения, провоцируют других осуждённых на против­оправные действия. Также нарушается их право на получение об­щего и профессиональ­ного образования, так как воспитанники переводятся в колонии общего режима в нач­але или середине уче­бного года, не завер­шая обучения», — ска­зал Павел Крашенинни­ков.

Он напомнил что сейч­ас положительно хара­ктеризующиеся осуждё­нные, содержащиеся в воспитательной коло­нии, для того, чтобы попасть в колонию-п­оселение, должны отбы­ть не менее шести ме­сяцев срока наказания в исправительной колонии общего режима. «Затем, при отсутс­твии взысканий перев­одятся в облегчённые условия отбывания наказания, а потом то­лько суд может решить вопрос об их пере­воде в колонию-посел­ение», — уточнил деп­утат. Он отметил, что впереди предстоит большая работа с Правительством и ФСИН.

Крашенинников добавил, что этот законопроект — мотивация для преступников к хорошему поведению и возможность получить более приемлемые условия отсидки. У ряда членов Комитета по госстроительству документ вызвал недоверие из-за того, что в воспитательных колониях досиживают свои сроки молодые люди, которым уже исполнилось более 18 лет, и они управляют несовершеннолетними и им выгодно оставаться в этих колониях, а не переходить в другие.

В настоящее время 1443 молодых человека находятся в воспитательных колониях, по данным ФСИН. И сроки лишения свободы большинства из них составляют 5 лет.