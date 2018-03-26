В храме в честь 12 апостолов на Клинской улице в САО установят дубовый иконостас

Владимир Ресин. На Севере столицы полным ходом идет возведение уникального деревянного храма в районе Ховрино на Клинской улице владение 12-14. Это первый крупный деревянный храм с шатровым завершением. Ход работ на объекте проинспектировал куратор программы строительства православных церквей в Москве , депутат Госдумы

Новый деревянный храм рассчитан на 400 прихожан.

После осмотра, в беседе с журналистами Владимир Ресин особо подчеркнул, что храм строится из лиственницы по традиционным технологиям, все работы ведутся вручную, включая сборку, как это делали древние мастера. Он также пояснил, что на объекте применяются новейшие технологии в области строительства.

«Храм интересен своими техническими решениями и конструктивными особенностями. Четверик размером 11 на 11 кв. метров сделан без единой опоры благодаря системе клееных балок со стальной «начинкой», поддерживающих конструкцию. Таких технологий в столице еще не применяли. Это позволило сделать деревянный храм большого размера», — приводит слова Ресина официальный портал столичного стройкомплекса stroi.mos.ru.

На храм уже установили крест и купол, завершается отделка помещений, идет работа над деревянным резным иконостасом.

«Над ним работают мастера Троице-Сергиевой лавры. Иконостас будет изготовлен из 300-летнего дуба, стоявшего еще в прошлом году у некрополя Донского монастыря», — добавил куратор программы.

На территории Северного округа подобрано 26 участков под размещение храмов. Одна церковь введена, шесть активно строятся, по двум адресам ведутся проектные работы.

Напомним, программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель — обеспечить жителей города храмами недалеко от дома.

Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает большой объем работ по восстановлению исторических и православных объектов.