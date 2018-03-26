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Турнир по шашкам состоялся в поселении Марушкинское
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Турнир по шашкам состоялся в поселении Марушкинское 

Префектура ТиНАО города Москвы 46 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На базе школы №2057 в поселке совхоза «Крекшино» поселения Марушкинское 24 марта состоялся турнир по шашкам «Кубок Департамента образования города Москвы». В нем приняли участие ученики с 1-х по 11-е классы.
— Каждый год на базе нашего учреждения проходят массовые соревнования по этому виду спорта. Мы рады, что число участников становится все больше. Наша команда была достаточно неплохо подготовлена. Ребята смогли завоевать несколько призовых мест в двух возрастных категориях, — сообщили сотрудники администрации поселения Марушкинское.
По словам организаторов, основная задача турнира — привлечь детей к занятию спортом.
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