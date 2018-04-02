Порядка 7 тыс. кв. м газонного покрытия планируется заменить в поселении Марушкинское весной

В столичном поселении Марушкинское весной 2018 г. намерены заменить газонное покрытие. Об этом сообщает пресс-служба администрации поселения.

«Газонное покрытие заменят в поселении Марушкинское весной 2018 г. Сейчас уже выбрана подрядная организация, которая займется восстановлением газона. Планируется, что всего будет заменено порядка 7 тыс. кв. м» — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работы пройдут в рамках ежегодного месячника по благоустройству территорий. Старт мероприятия будет зависеть от погодных условий.