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Порядка 7 тыс. кв. м газонного покрытия планируется заменить в поселении Марушкинское весной
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Порядка 7 тыс. кв. м газонного покрытия планируется заменить в поселении Марушкинское весной 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
В столичном поселении Марушкинское весной 2018 г. намерены заменить газонное покрытие. Об этом сообщает пресс-служба администрации поселения.
«Газонное покрытие заменят в поселении Марушкинское весной 2018 г. Сейчас уже выбрана подрядная организация, которая займется восстановлением газона. Планируется, что всего будет заменено порядка 7 тыс. кв. м» — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что работы пройдут в рамках ежегодного месячника по благоустройству территорий. Старт мероприятия будет зависеть от погодных условий.
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