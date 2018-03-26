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Власти Самары обсудили подготовку к проведению месячника по благоустройству
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Власти Самары обсудили подготовку к проведению месячника по благоустройству 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, на котором обсудили подготовку города к проведению месячника по благоустройству, сообщает администрация областного центра.
Месячник по благоустройству стартует 1 апреля и завершится к майским праздникам. Основные работы по озеленению, благоустройству и улучшению внешнего вида города возьмут на себя муниципальные предприятия, районные администрации и управляющие компании. Кроме того, оказать свою помощь в наведении порядка смогут и горожане — во всех районах будут организованы специализированные пункты выдачи инвентаря, необходимого для уборки дворовых территорий.
«Мы с вами не просто проводим месячник по благоустройству, мы готовимся к приёму гостей со всего мира. Поэтому все усилия, транспортные и технические резервы должны быть использованы по максимуму», — подчеркнула глава города.
Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов сообщил, что в этом году состоится три общегородских субботника: 14 апреля — Гагаринский субботник, 21 апреля — основной, и 28 апреля — итоговый. За период месячника планируется вывезти 100 тысяч кубометров мусора, провести работы по восстановлению и покраске дорожных знаков, световых опор, ограждений, мусорных контейнеров, малых архитектурных форм и остановочных павильонов, нанесению дорожной разметки и помывке улиц. Кроме того, особое внимание будет уделено озеленению территорий.
Также Елена Лапушкина отметила, что в нынешних погодных условиях следует уделить особое внимание очистке крыш от снега и наледи, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Контролировать подготовку к месячнику и проведение всех работ будет специально созданный штаб под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко.
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