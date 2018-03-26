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В Костроме открылся удобный интернет-магазин запчастей
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В Костроме открылся удобный интернет-магазин запчастей 

Kostroma.Today 21 минуту назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме открылся интернет-магазин автозапчастей «Рейс44». KOSTROMA.TODAY выбрал 5 главных причин покупать именно там.
Большой выбор
В интернет-магазине «Рейс44» огромный ассортимент запчастей для иномарок в наличии и на заказ. Здесь можно выбрать стекла, колеса, масла, аккумуляторы, диски, шины, а также кузовные детали и многие другие товары. Даже такие, которые не всегда можно найти в обычных магазинах автозапчастей нашего города.
Цены
Цены в интернет-магазине радуют. К тому же у покупателя всегда есть выбор. На сайте представлены товары разной ценовой категории для любого кошелька.
Доставка
Заказанный товар клиенту доставят в срок от 1 дня. Для удобства покупателей на сайте существует раздел, в котором можно отследить, когда придет заказ.
Оптом — дешевле
Интернет-магазин предоставляет специальные скидки и выгодные условия для автосервисов. Оптовые партии обойдутся заказчику гораздо дешевле. Доставка товаров до автосервисов в черте города осуществляется бесплатно.
Удобство
На сайте легко найти нужный товар по различным параметрам. Например, по номеру, каталогу и VIN-коду. Кроме того, в специальных формах поиска можно ввести нужные сведения о заказе, а потом выбрать один из предложенных вариантов.
Сотрудники интернет-магазина всегда держат связь с клиентом. Менеджерам можно позвонить в любое время и получить консультацию по заказу.
Чтобы заказать запчасти выгодно и удобно, нужно просто зайти на сайт интернет-магазина автозапчастей.
Кроме того, у компании работает грузовой автосервис «Рейс44».
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