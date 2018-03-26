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Британские СМИ обнаружили, что Скрипаль и его дочь в день отравления отключали на своих мобильниках функцию, определяющую их местонахождение
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Британские СМИ обнаружили, что Скрипаль и его дочь в день отравления отключали на своих мобильниках функцию, определяющую их местонахождение 

Интересант 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Беглый экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день отравления на четыре часа отключали на своих мобильных телефонах систему глобального позиционирования GPS, определяющую местонахождение аппарата. Об этом сегодня сообщают британские СМИ, в частности, The Times и The Sun.
По информации изданий, эти действия могли позволить им провести тайную встречу. При этом отмечается, что в Скотланд-Ярде отказалась от комментариев журналистам по этому поводу.
Согласно обнародованным данным, 4 марта, в 09.15 по гринвичскому времени, Скрипали посетили кладбище, где похоронены жена и сын бывшего полковника ГРУ. В 13.30 они припарковали в Солсбери автомобиль, зашли в пивной бар, а после этого в ресторан.
В 15.35 Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке в парке. Они были экстренно госпитализированы в больницу города в состоянии тяжелого отравления. Оба оказались в реанимации в состоянии комы и с тех пор остаются в больнице под сильной анестезией. По утверждению британских властей, их якобы отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», к разработке которого причастна российская сторона. Москва категорически отвергает подобные домыслы.
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