Британские СМИ обнаружили, что Скрипаль и его дочь в день отравления отключали на своих мобильниках функцию, определяющую их местонахождение

Беглый экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день отравления на четыре часа отключали на своих мобильных телефонах систему глобального позиционирования GPS, определяющую местонахождение аппарата. Об этом сегодня сообщают британские СМИ, в частности, The Times и The Sun.

По информации изданий, эти действия могли позволить им провести тайную встречу. При этом отмечается, что в Скотланд-Ярде отказалась от комментариев журналистам по этому поводу.

Согласно обнародованным данным, 4 марта, в 09.15 по гринвичскому времени, Скрипали посетили кладбище, где похоронены жена и сын бывшего полковника ГРУ. В 13.30 они припарковали в Солсбери автомобиль, зашли в пивной бар, а после этого в ресторан.