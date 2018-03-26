Ещё
В Мьянме 28 марта состоятся президентские выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Польша высылает российских дипломатов
Польша высылает российских дипломатов

В Мьянме 28 марта состоятся президентские выборы 

ИА Синьхуа 20 минут назад
Нейпьидо, 26 марта /Синьхуа/ — Председатель федерального парламента Мьянмы Манн Вин Кхайнг Тхан в понедельник объявил о проведении президентских выборов 28 марта.
Комиссия парламента Мьянмы по проверке мандата президента подтвердила, что выдвинутый Собранием народных представителей У Вин Мьин обладает необходимыми для президента компетенциями и способностями. Манн Вин Кхайнг Тхан сообщил, что президентские выборы состоятся в первой половине дня 28 марта, все члены парламента должны голосованием избрать президента из трех вице-президентов.
21 марта президент Мьянмы У Тхин Чжо ушел в отставку, и первый вице-президент У Мьин Шве начал временно исполнять обязанности президента. У Вин Мьин 21 марта также ушел с поста председателя Собрания народных представителей, которое уже 23 марта избрало его вице-президентом и представило его парламенту в качестве кандидата на пост президента. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Шанхае скоро появятся полностью автоматизированные поезда Первые в Беларуси соревнования по информационной безопасности AgatCTF-2018 проходят в Минске В Польше открылся первый фирменный магазин Xiaomi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия320
Умер основатель МММ Мавроди281
Умер Сергей Мавроди116
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП193
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово112
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:39
Польша высылает российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение