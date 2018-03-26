В Мьянме 28 марта состоятся президентские выборы

Нейпьидо , 26 марта / Синьхуа / — Председатель федерального парламента Мьянмы Манн Вин Кхайнг Тхан в понедельник объявил о проведении президентских выборов 28 марта.

Комиссия парламента Мьянмы по проверке мандата президента подтвердила, что выдвинутый Собранием народных представителей У Вин Мьин обладает необходимыми для президента компетенциями и способностями. Манн Вин Кхайнг Тхан сообщил, что президентские выборы состоятся в первой половине дня 28 марта, все члены парламента должны голосованием избрать президента из трех вице-президентов.

21 марта президент Мьянмы У Тхин Чжо ушел в отставку, и первый вице-президент У Мьин Шве начал временно исполнять обязанности президента. У Вин Мьин 21 марта также ушел с поста председателя Собрания народных представителей, которое уже 23 марта избрало его вице-президентом и представило его парламенту в качестве кандидата на пост президента. —0—