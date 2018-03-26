Неверов: «Единая Россия» вместе с кабмином составит планы по реализации Послания президента

Фракция «Единая Россия» 6 апреля проведёт расширенное заседание при участии членов Правительства для обсуждения и составления планов по реализации Послания президента Федеральному Собранию.

Соответствующее заявление сделал вице-спикер Госдумы , руководитель фракции единороссов Сергей Неверов на заседании Президиума фракции 26 марта, говорится на сайте политической партии.

По словам Неверова, мероприятие пройдёт накануне отчёта Правительства в Госдуме, поэтому, исходя из этого, члены фракции решили подробно обсудить итоги совместной работы и наметить общие задачи по реализации Послания президента.

Ежегодный отчёт председателя Правительства РФ в Госдуме о работе за прошедший период намечен в нижней палате на 11 апреля.