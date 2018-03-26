Неверов: «Единая Россия» вместе с кабмином составит планы по реализации Послания президента 

Фракция «Единая Россия» 6 апреля проведёт расширенное заседание при участии членов Правительства для обсуждения и составления планов по реализации Послания президента Федеральному Собранию.
Соответствующее заявление сделал вице-спикер Госдумы, руководитель фракции единороссов Сергей Неверов на заседании Президиума фракции 26 марта, говорится на сайте политической партии.
По словам Неверова, мероприятие пройдёт накануне отчёта Правительства в Госдуме, поэтому, исходя из этого, члены фракции решили подробно обсудить итоги совместной работы и наметить общие задачи по реализации Послания президента.
Перед пленарной частью заседания фракции, на которой планируется выступление председателя «Единой России», председателя Правительства Дмитрия Медведева, будут организованы три дискуссионные площадки, модераторами которых выступят Сергей Неверов (секция «Среда жизни. Инфраструктурные проекты»), его первый заместитель Андрей Исаев («Социальная политика»), а также первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Развитие экономики»).
Ежегодный отчёт председателя Правительства РФ в Госдуме о работе за прошедший период намечен в нижней палате на 11 апреля.