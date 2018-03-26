Епископ Феофилакт освятил храм в Южном Бутове

24 марта, в субботу пятой седмицы Великого поста, в храме в Южном Бутове Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы совершил чин малого освящения храма и Божественную Литургию. Освящение происходило по завершению реставрационных работ после пожара.

Владыке сослужили настоятель храма Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого в Южном Бутове протоиерей Андрей Михайлов , протоиерей Виталий Тогубицкий, настоятель храма Святителя Николая в Бирюлёве, иерей Максим Глухих, настоятель храма Священномученика Серафима митрополита Петроградского в Южном Бутове, иерей Тихон Тогубицкий, клирик Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря, иерей Михаил Кризина, протодиакон Владимир Назаркин , протодиакон Игорь Симонов

Во время Литургии была произнесена молитва о мире на Украине

После Богослужения с приветственным словом к Владыке обратился настоятель храма Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого в Южном Бутове протоиерей Андрей Михайлов. От лица всего прихода протоиерей Андрей поблагодарил епископа Феофилакта за радость совместной молитвы. А также за не равнодушное отношение к беде, постигшей приход.

В дар Преосвященному Владыке была преподнесена икона Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.

Так же особую благодарность Владыке выразили в своих стихах юные воспитанники детской Воскресной учебно — воспитательной группы при храме Священномученика Владимира.