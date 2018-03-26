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Епископ Феофилакт освятил храм в Южном Бутове
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Епископ Феофилакт освятил храм в Южном Бутове 

Вестник района Гагаринский 25 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
24 марта, в субботу пятой седмицы Великого поста, в храме в Южном Бутове Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы совершил чин малого освящения храма и Божественную Литургию. Освящение происходило по завершению реставрационных работ после пожара.
Владыке сослужили настоятель храма Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого в Южном Бутове протоиерей Андрей Михайлов, протоиерей Виталий Тогубицкий, настоятель храма Святителя Николая в Бирюлёве, иерей Максим Глухих, настоятель храма Священномученика Серафима митрополита Петроградского в Южном Бутове, иерей Тихон Тогубицкий, клирик Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря, иерей Михаил Кризина, протодиакон Владимир Назаркин, протодиакон Игорь Симонов.
Во время Литургии была произнесена молитва о мире на Украине.
После Богослужения с приветственным словом к Владыке обратился настоятель храма Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого в Южном Бутове протоиерей Андрей Михайлов. От лица всего прихода протоиерей Андрей поблагодарил епископа Феофилакта за радость совместной молитвы. А также за не равнодушное отношение к беде, постигшей приход.
В дар Преосвященному Владыке была преподнесена икона Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.
Так же особую благодарность Владыке выразили в своих стихах юные воспитанники детской Воскресной учебно — воспитательной группы при храме Священномученика Владимира.
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