Госжилинспекция выявила в Подмосковье свыше 1,5 тыс. нарушений за минувшую неделю

Сотрудники Госжилинспекции Московской области в ходе проведенных за прошедшую неделю проверок зафиксировали более 1,5 тысячи нарушений жилищного законодательства, на устранение всех нарушений выданы предписания, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«С 19 по 23 марта 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 1560 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 174 предписания об их устранении и составлено 178 протоколов об административной ответственности», — сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел был наложен 121 штраф на общую сумму 2,143 миллиона рублей.

«Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Мытищи . Здесь девять административных дел за нарушение норм законодательства об энергосбережении заведены на МУП «Жилищное Хозяйство», — отмечается в материале.

В городском округе Красногорск те же нарушения, а также несоблюдение лицензионных требований, невыполнение в установленный срок законных предписаний Госжилинспекции об их устранении и неразмещение информации в системе ГИС ЖКХ обернулись семью протоколами в отношении ООО «Красногорье-ДЭЗ», ООО «УК» Престиж-Сити», МУП «Жилищный Трест», ООО «ККС», ООО «РЭУ №27» и ООО «УК НТК».

Как уточнил Соков, также в течение прошлой недели жилинспекторы проверили состояние фасадов, тепловых контуров и очистку от наледи в 3348 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) обнаружены в 214 домах. Больше всего нарушений выявлено в Лобне (20), Истре (17) и Одинцовском районе (15).

Кроме того, в 42 домах выявлены местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. Наибольшее их количество — в Солнечногорском (13) и Ногинском (6) районах.

Жилищные инспекторы также выявили 173 дома с неснятой наледью и сосульками на кровле и входных группах. Больше всего таких нарушений обнаружено в Талдомском районе (31), Можайском городском округе (21) и Волоколамском районе (18).