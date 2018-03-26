Кайли Дженнер стремительно худеет после рождения дочери и делится фото в Instagram

Кайли Дженнер Похоже, пояс-корсет для фитнеса, который должен был помочь Кайли Дженнер поскорее прийти в форму после родов, уже начал приносить свои плоды. В Instagram 20-летняя звезда продемонстрировала узкую талию и подтянутый живот, а ведь с момента рождения ее дочери Сторми прошло меньше двух месяцев.

За беременность Кайли, по ее словам, набрала 18 килограммов. Впрочем, уже спустя всего несколько дней после родов она была в отличной форме. Однако знаменитость решила, что нет предела совершенству, продолжив работу над собой. Недавно Дженнер показала как раз тот самый спортивный аксессуар, который ей помогает в борьбе с нежелательными сантиметрами на талии. И это отнюдь не штанга и не гантели, а фитнес-пояс, благодаря которому живот сильно потеет. Как следствие — узкая талия.

От отсутствия мотивации Кайли не страдает и, судя по последней фотографии в ее Instagram, стремится к той форме, в которой она была прошлым летом.