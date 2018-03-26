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Кайли Дженнер стремительно худеет после рождения дочери и делится фото в Instagram
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Кайли Дженнер стремительно худеет после рождения дочери и делится фото в Instagram 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Кайли Дженнер Похоже, пояс-корсет для фитнеса, который должен был помочь Кайли Дженнер поскорее прийти в форму после родов, уже начал приносить свои плоды. В Instagram 20-летняя звезда продемонстрировала узкую талию и подтянутый живот, а ведь с момента рождения ее дочери Сторми прошло меньше двух месяцев.
За беременность Кайли, по ее словам, набрала 18 килограммов. Впрочем, уже спустя всего несколько дней после родов она была в отличной форме. Однако знаменитость решила, что нет предела совершенству, продолжив работу над собой. Недавно Дженнер показала как раз тот самый спортивный аксессуар, который ей помогает в борьбе с нежелательными сантиметрами на талии. И это отнюдь не штанга и не гантели, а фитнес-пояс, благодаря которому живот сильно потеет. Как следствие — узкая талия.
От отсутствия мотивации Кайли не страдает и, судя по последней фотографии в ее Instagram, стремится к той форме, в которой она была прошлым летом.
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