«Ростелеком» обеспечил безопасность в «Сколково»

«Ростелеком» создал систему видеонаблюдения для инновационного центра «Сколково», выступив в роли системного интегратора полного профиля. Кроме работ по проектированию зон обзора и архитектуры сети, специалисты компании выполнилистроительно-монтажные работы по установке камер наблюдения и монтажу опор освещения, а также пуско-наладку оборудования. Созданная система включает почти 200 средств видеонаблюдения, включая комплексывидеофиксации нарушений «Стрелка».

Дмитрий Угнивенко, директор Департамента продаж корпоративным и государственным заказчикамМРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Проект успешно завершен и комплекс передан на баланс заказчику. Я считаю, что мы смогли полностью реализоватькомпетенции по разработке и воплощению инфраструктурных решений любой сложности. Мы работали в постоянном контакте с заказчиком и его резидентами. Команда „Ростелекома“ гибко реагировала на изменения пожеланий заказчика, демонстрируя приверженность Agile. Уверен, впереди нас ждёт долгое и плодотворное сотрудничество».

Сергей Иванченко, первый заместитель генерального директора ООО «ОДАС Сколково»: «ИЦ Сколково более 2х лет активно сотрудничает с ПАО „Ростелеком“ по разным направлениям. За это время „Ростелеком“ зарекомендовал себя как надёжный динамично развивающийся технологический партнёр. Вместе с тем данный проект для ИЦ Сколково стал первым опытом сотрудничества с „Ростелекомом“ в качестве системного интегратора. В процессе работы специалисты „Ростелекома“ продемонстрировали профессиональный подход и привнесли технологическую экспертизу, что в совокупности позволило получить качественный результат в заявленные сроки».

Комплекс видеонаблюдения, созданный специалистами «Ростелекома», многофункционален, но основная его задача — обеспечить сотрудникам Ситуационного центра возможность оперативно реагировать на внештатные ситуации. Изображение с камер в режиме реального времени передаетсяЕдиный центр диспетчеризации и мониторинга «Сколково». Видеонаблюдение охватывает объекты дорожной сети и инженерной инфраструктуры, а также парковочные пространства.

«Ростелеком» предлагает сервис «Видеонаблюдение» для быстрой и простойорганизации контроляпомещений и открытых территорий. Основные преимущества услуги — индивидуальное проектирование системы для заказчика, монтаж, настройка и подключение оборудования, а также организация удаленного доступа к видеозаписям по заявке клиента и техническое обслуживание системы.

Узнать подробности об услугах «Ростелекома» для корпоративных клиентов можно на сайте www.rt.ru/b2b или по бесплатному телефону 8 800 200 3000.