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«Нарушений масса»: мэр Уфы рассказал о проверках торговых центров на пожароопасность
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«Нарушений масса»: мэр Уфы рассказал о проверках торговых центров на пожароопасность 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Мэр Уфы Ирек Ялалов во время утреннего совещания в администрации рассказал о ходе проверок в местах массового скопления людей, которые начались после трагедии в Кемерово. Пристальное внимание на торгово-развлекательные центры обратили прокуратура, МЧС и представители муниципалитета.
— Проверки — работа комплексная, и она ещё продолжается. Через пару недель будут окончательные результаты. Но уже сейчас можно сказать, что нарушений масса. В основном и это по всей России, они связаны с человеческим фактором. Классика — захламление аварийных входов. Большие сомнения вызывает магнитное открывание дверей. Системы пожаротушения в одних местах водяные, в других — пенные. Сразу понятно, что контроля за пожарной безопасностью у нас не было, — сделал выводы Ирек Ялалов.
Градоначальник напомнил, что в настоящее время на уровне Государственной думы РФ обсуждается серьёзная поправка, по которой могут запретить размещение развлекательных учреждений, кинотеатров и детских центров на первых этажах ТРЦ. Ирек Ялалов поддержал это нововведение.
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