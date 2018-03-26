Ещё
В КЧР более 100 многодетных семей с начала года получили бесплатные земельные участки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Польша высылает российских дипломатов
Польша высылает российских дипломатов

В КЧР более 100 многодетных семей с начала года получили бесплатные земельные участки 

ТАСС 31 минуту назад
ЧЕРКЕССК, 26 марта. /ТАСС/. Бесплатные земельные участки в Карачаево-Черкесии общей площадью более 7 га сначала года получили 115 многодетных семей республики, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве земельных и имущественных отношений КЧР.
"С 1 января по 16 марта 2018 года в органы местного самоуправления КЧР поступило 147 заявлений, выдано 115 земельных участка общей площадью 7,31 га. Всего за период действия регионального закона с июня 2012 года участки получили более 1,7 многодетных семей, исполнение закона — 47%", — сказали в ведомстве.
С начала года большинство участков (113) предоставили под жилищное строительство. Земля также предоставляется под личное подсобное хозяйство (ЛПХ), ведение садоводства, дачное строительство и огородничество.
Республиканский закон, регламентирующий предоставление бесплатных земельных участков семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, приняли в 2012 году. Он распространяется на тех граждан, у которых третий и последующие дети родились (усыновлены) после 17 июня 2011 года, со дня вступления в силу соответствующего федерального закона.
В декабре 2017 года депутаты регионального парламента внесли изменения в этот закон, согласно которым теперь семьи с тремя и более детьми смогут получить участки в других муниципалитетах республики в случае отсутствия такой возможности по месту жительства. «Пока соответствующих заявлений от жителей республики не поступало», — отметили в министерстве.
В Карачаево-Черкесии, помимо выделения земельных участков, действует еще ряд мер господдержки многодетных семей. В этом году депутаты Народного собрания республики поддержали инициативу главы региона Рашида Темрезова и продлили действия ежемесячных социальных выплат малообеспеченным семьям на третьего и последующих детей. Размер выплат в 2018 году составляет 9,231 тыс. рублей. Ранее на такие выплаты имели право семьи с доходом ниже прожиточного минимума, в которых третий и последующий ребенок родились с 2014 года по 2016 год.
ТАСС: последние новости
Всех участников инцидента на телебашне в Екатеринбурге отпустили по домам Тульский завод "Октава" вывели из кризиса менее чем за год "Лидеров России" пригласили на ПМЭФ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия322
Умер основатель МММ Мавроди283
Умер Сергей Мавроди120
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП194
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово113
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:39
Польша высылает российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение