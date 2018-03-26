Для пушистых друзей. Хозяевам питомцев предлагают большой выбор зоотоваров

Быстро и просто

Сеть магазинов Аква Зооцентр — одна из крупнейших по поставке зоотоваров в Новосибирске . Вот уже на протяжении 10 лет она заботится о маленьких друзьях — успешно занимается продажей популярных, а также эксклюзивных товаров для животных. Самый крупный филиал магазина расположен по адресу улица Орджоникидзе, 30.

Кроме того, теперь все необходимое для любимцев можно приобрести и в интернет-магазине http://akva-zoomarket.ru/

Заказать товар в интернет-магазине очень легко, — отметил Алексей Михайлов , руководитель интернет-магазина http://akva-zoomarket.ru/. Для заказа понравившегося товара необходимо добавить его в корзину и подтвердить заказ, либо просто осуществить заказ по телефону.

Менеджеры компании после обработки данных заказа в самое ближайшее время перезвонят, и клиент может в деталях обсудить все интересующие его вопросы.

Оплатить товары можно по наличному расчету, через терминал, а также перечислить деньги на карту ПАО Сбербанк

При заказе товаров в интернет-магазине доставка по городу — бесплатная. Исключением являются отдаленные районы. Клиент получает заказ через курьера в течение дня.

Приоритет проверенным брендам

Аква Зооцентр — используя богатый опыт работы, отдает приоритет проверенным брендам-поставщикам товаров на который имеется стабильный повышенный спрос. Если это корма для кошек и собак, то здесь в приоритете корма популярных брендов.

Помощь в выборе

Перед тем, как сделать выбор нужных покупателю зоотоваров в Аква Зооцентр; можно получить квалифицированную бесплатную консультацию по сбалансированному и правильному питанию и уходу за любимцами. Магазин товаров для животных Аква Зооцентр очень удобен хозяева могут купить своим любимцам все; от питания и до игрушек, в одном месте. А это существенно экономит время.

Любители собак найдут здесь необходимые корма для своих четверолапых друзей, витамины, лекарства, переноски, разные предметы для тренировок. Хозяева кошек тоже останутся довольны — спецпитание, содержащее все полезные и необходимые для кошачьего организма вещества, средства гигиены, игрушки, одежду и прочие аксессуары. Также найдутся товары для птиц, грызунов и аквариумных рыбок.

На всю продукцию проходят постоянные акции, скидки и розыгрыши.

В зоомагазине всегда можно приобрести волнистого попугайчика или кореллу, хомячка или морскую свинку. Огромный ассортимент попугаев, грызунов и других экзотических животных можно приобрести в зоомагазине по адресу: ул. Орджоникидзе, 30 Владельцы хвостатых будут приятно удивлены постоянными скидками, розыгрышами и акциями, которые предлагает наш магазин, и конечно, ценами на корма для животных.

Как пишут на флампе наши постоянные покупатели, цены в нашей сети одни из самых низких в Новосибирске. Утром корма дешевле, что позволяет сэкономить на покупке любого товара в магазине. При этом, вы можете по сниженным ценам приобрести многие лечебные препараты, так как основной их поставщик наш партнер.

Реализация лекарственных препаратов для животных производится по адресу улица Орджоникидзе, 30.

ИП Петухов Р. Ю.

ОГРНИП 317547600031602