Ярмарки выходного дня будут работать в Зеленограде в трех местах

С 20 апреля зеленоградсцы вновь смогут приобретать сельхозпродукцию на ярмарках выходного дня. По информации окружной газеты, о подготовке к открытию ярмарочного сезона рассказал заместитель префекта ЗелАО Дмитрий Лавров

По его словам, в этом году организаторы решили сократить количество перекупщиков на ярмарках выходного дня, и порядка 80% торговых мест предоставить индивидуальным предпринимателям и фермерам. Ярмарочная торговля будет происходить еженедельно, с пятницы по воскресенье, в трех местах округа. Это традиционные площадки у ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне и у Михайловских прудов в 15-м микрорайоне, а также новая точка на Привокзальной площади со стороны Крюково.