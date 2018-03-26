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Ярмарки выходного дня будут работать в Зеленограде в трех местах
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Ярмарки выходного дня будут работать в Зеленограде в трех местах 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
С 20 апреля зеленоградсцы вновь смогут приобретать сельхозпродукцию на ярмарках выходного дня. По информации окружной газеты, о подготовке к открытию ярмарочного сезона рассказал заместитель префекта ЗелАО Дмитрий Лавров.
По его словам, в этом году организаторы решили сократить количество перекупщиков на ярмарках выходного дня, и порядка 80% торговых мест предоставить индивидуальным предпринимателям и фермерам. Ярмарочная торговля будет происходить еженедельно, с пятницы по воскресенье, в трех местах округа. Это традиционные площадки у ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне и у Михайловских прудов в 15-м микрорайоне, а также новая точка на Привокзальной площади со стороны Крюково.
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