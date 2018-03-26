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Инвесторам ТОРа могут продлить срок действия меморандума при сроке окупаемости проекта выше 7 лет
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Инвесторам ТОРа могут продлить срок действия меморандума при сроке окупаемости проекта выше 7 лет 

Волга Ньюс 37 минут назад
Разработчики законопроекта предлагают для резидентов территории опережающего развития (ТОР) продлить срок действия инвестиционного меморандума при реализации инвестиционного проекта, срок окупаемости которого превышает семь лет. Это поможет повысить уровень инвестиционного климата в регионе.
Напомним, что инвестмеморандум сроком на семь лет заключается с инвесторами, которые реализуют на территории губернии проекты стоимостью 650 млн руб. и более. За период с 2013 г. по 2016 г. заключено 12 таких соглашений.
Председатель общественной комиссии Николай Панченко отметил, что изменения направлены на улучшение благоприятного инвестиционного климата и на совершенствование механизма государственной поддержки инвестдеятельности в регионе.
По решению членов комиссии законопроект отправлен на доработку и будет рассмотрен на заседании профильного комитета.
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