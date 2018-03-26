Роспотребнадзор назвал партии некачественной незамерзайки

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области c начала 2018 года проверило 13 проб стеклоомывающих жидкостей. В двух из них содержание метилового спирта превышает допустимый уровень в 586-992 раза.

Специалисты Роспотребнадзора нескольких регионов огласили список производителей и партий товара в которых были найдены нарушения по содержанию метанола.

Итак, вот этот список. В нем есть производители из Нижегородской области, но найти их специалистам Роспотребнадзора не удалось.

«AUTOLYX» (производитель ООО «Авангард», Москва, ул. Газопровод, д.1, корп.5 (дата изготовления указанная на этикетке 3 кв. 2017).

«Зима Vitex -20°С» (производитель ООО «Артистрейд», 606008, Дзержинск, ул. Лермонтова, д.9, оф.11 (дата изготовления указанная на этикетке 11.2017, партия — 115). По результатам проверки производитель по указанному адресу отсутствует.

«Марка А» Алтын (производитель ООО «УК „ЛОГО ДУЭТ“, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Яковлева, д.3, пом.28, адрес производства — Нижегородская область, г. Богородск , ш. Дуденовское, д. 5Б (дата изготовления указанная на этикетке 01.11.2017г.). По результатам проверки указанный дом 5Б отсутствует, производитель не обнаружен.

»Зима -20°С» (производитель ООО «Артистрейд», 606008г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д.9, оф.11 (дата изготовления указанная на этикетке 11.2017, партия — 115). По результатам проверки производитель по указанному адресу отсутствует.

«AUTOLYX» (производитель ООО «Авангард», г. Москва, ул. Газопровод, д.1, корп.5 (дата изготовления указанная на этикетке 3 кв. 2017).

«Полярная ночь» (производитель ООО «Автохимпром», г. Москва, ул. Авиаторов, д.24 (дата изготовления указанная на этикетке 4 кв. 2016).

«Fortex» (производитель ООО «Авангард», г. Москва, ул. Газопровод, д.1, корп.5 (дата изготовления указанная на этикетке 3 кв. 2017).

По итогам проверок возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.7, ст. 14.8 ч.1, 2 ст.14.43 КоАП РФ на сумму 112 тысяч рублей. О нарушениях проинформированы правоохранительные органы

Роспотребнадзор опубликовал также список незамерзающих стеклоомывающих жидкостей, в которых содержание метанола не превышает допустимые значения:

«Чистая миля» (производитель ООО «Регион — С», Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточное шоссе промрайон Синтез, 11 км Восточного шоссе, д.2 (дата изготовления указанная на этикетке 11.11. 2017).

«LUXE WINDSHIELD WASHER FLUID лайт» (производитель ООО «Техтрон», Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, 1а (дата изготовления указанная на этикетке 02.11. 2017).

«Элита-М» (Каждый день) (производитель ЗАО НПО «Химсинтез», 141290, РФ, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Свердлова, д.33 (дата изготовления указанная на этикетке 15.12. 2017).

«COOISTREAM (-20°С)» (производитель АО «Техноформ», Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, пр-д Академический, д.5, пом.1 (дата изготовления указанная на этикетке 18.12. 2017).

«Алтын — 30°С» (производитель ООО «Интер-Торг», г. Москва, ул. Бориса Жигуленкова, д.25, корп.1 (дата изготовления указанная на этикетке 25.11. 2016).

«Полярник» (производитель ООО «Регион — С», Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточное шоссе промрайон Синтез, 11 км Восточного шоссе, д.2 (дата изготовления указанная на этикетке 08.11. 2017).

«Ниагара» (производитель ООО ПКФ «Ниагара», г. Н. Н., ул. Монастырка, д.13а (дата изготовления указанная на этикетке 05.12. 2017).

«Олрайт-20°С» зимняя (производитель ООО «Техтрон», Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, 1а (дата изготовления указанная на этикетке 28.02. 2018).

Ранее мы рассказывали, на что нужно обратить внимание, выбирая незамерзайку. А также, что делать, если залил «палёный» стеклоочиститель