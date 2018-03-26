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Женская консультация в 14 микрорайоне приглашает на день открытых дверей
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Женская консультация в 14 микрорайоне приглашает на день открытых дверей 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
7 апреля в третьем акушерско-гинекологическом отделении женской консультации городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского Зеленограда пройдет день открытых дверей. Обследования и консультации — по предварительной записи.
— Каждой женщине необходимо регулярно проходить гинекологическое обследование. Своевременное обращение к врачу и ранняя диагностика дают возможность быстро и эффективно устранять возникшие нарушения здоровья, — рассказали в пресс-службе медучреждения.
7 апреля с 9.00 до 13.00 третье отделение женской консультации (корпус 1460) вновь откроет свои двери для жительниц Москвы, Московской области и других регионов России.
Участницам при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт (оригиналы и копии документов). Желательно взять с собой результаты прежних исследований и другую медицинскую документацию (если есть).
Чтобы принять участие в акции, необходима предварительная запись по телефону 8 (499) 717-60-01.
В рамках дня открытых дверей участницы смогут:
— получить консультацию врача акушера-гинеколога;
— пройти цитологическое обследование, сдать мазок на флору;
— сделать УЗИ органов малого таза;
— пройти расширенную кольпоскопию.
На каждый вид исследования и на консультацию записываться нужно отдельно.
Начало маршрута — в регистратуре отделения. Туда следует подойти ко времени записи и завести медицинскую карту.
Все процедуры в рамках акции проводятся бесплатно.
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