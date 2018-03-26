Двести детей приехали на весеннюю смену в центр, созданный на Урале по модели «Сириуса»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 марта. / ТАСС /. Двести школьников примут участие в стартовавшей весенней смене образовательного центра для одаренных детей «Золотое сечение», который создан в Свердловской области по модели сочинского «Сириуса». Смена продлится три недели, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловской области стартовала вторая смена Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр „Золотое сечение“, 200 талантливых школьников развивают свои способности по направлениям „Промыслы“, „Искусство“, „Спорт“ и „Наука“. Ко второй смене формат работы модернизирован: в частности, в направлении „Наука“ сделан акцент на информационные технологии», — говорится в сообщении.

"Работать с ребятами будут эксперты, которые помогут школьникам вдохновиться, еще больше погрузиться в ту или иную тему, которую они изучают. К нам также приедут олимпийские чемпионы, лучшие художники и музыканты, другие профессионалы своего дела", — отметила директор департамента молодежной политики региона Ольга Глацких

Ранее сообщалось, что Свердловская область стала первым регионом РФ , в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром «Сириус» создали региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии подписали губернатор региона Евгений Куйвашев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева в декабре 2016 года.